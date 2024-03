Oumar Sow Apr: "Je suis en train d’être conduit à la brigade de Thiong"

Le conseiller spécial du Président Macky Sall, Oumar Sow est en train d'être acheminé dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Dakar Ville. L'information a été donnée par lui-même sur sa page Facebook visitée par Seneweb.





"Je suis en train d’être conduit à la brigade de Thiong. J’assume tous mes propos et je reste plus que déterminé à me battre !", a écrit M. Sow.