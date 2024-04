Pâques à Koungheul : Prières pour un Sénégal de paix et de réconciliation

Après 40 jours de jeûne, de prière et de privation, les chrétiens de Koungheul ont fêté ce week-end du 30 et 31 mars 2024 la fête de Pâques.



A la paroisse de Koungheul, la cérémonie était empreinte de solennité et de de symbolisme.



L'abbé Pierre Marcel de Koungheul a axé son prêche autour de la miséricorde et de la réconciliation. "Le monde est malade. Mais il faut savoir marcher avec sa croix et ne pas se décourager. Quelquefois, les temps sont difficiles mais il faut savoir se surpasser sachant que le bon Dieu aime ceux qui font face aux épreuves. Nous devons dépasser les difficultés en nous réconciliant et en pardonnant", a-t-il souligné tout en exprimant gratitudes et remerciements aux fidèles chrétiens venus nombreux assister à la messe.