Pikine-Guinaw Rail : Des enfants issus d'une même famille portés disparus

Deux enfants, Bamba Dramé, âgé de seulement 3 ans, et son frère aîné Moussa Keita, 11 ans, sont portés disparus depuis le mardi 2 avril 2024. Originaires de la même famille, leur disparition a semé l'inquiétude à Guinaw Rails Nord. Leur famille a sollicité la collaboration du public pour toute information pouvant aider à les localiser.