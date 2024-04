Préparation Gamou annuel de Bignona de Nfansou Bodian : Le comité d'organisation satisfait des mesures du CDD

Le comité d'organisation du Gamou de Bignona de l'imam Nfansou Bodian est sorti satisfait de la réunion du comité départemental de développement (CDD) tenu ce jour à la préfecture de Bignona. Son président Bourama Bodian s'est réjoui des engagements des différents services pour le bon déroulement de l'événement religieux.





De l'aménagement des sites et des axes routiers, la santé, l'assainissement, la fourniture correcte et sans failles de l'eau et de l'électricité, l'hygiène, la sécurité, entre autres, tous ces secteurs ont été passés en revue, pour éviter d'éventuels couacs de ce Gamou considéré comme l'un des plus grands du département de Bignona.





Bounama Bodian s'est dit satisfait des conclusions du CDD. "Chacun des représentants des différents services concernés a donné des engagements. Et chacun a assuré que les charges qui incombent à son service vont être exécutées et mises en œuvre. Tous les chefs de service connaissent les besoins et savent ce qu'ils doivent faire", selon le président du comité d'organisation.