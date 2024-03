Ramadan et canicule : Comment les Kaffrinois font-ils face aux fortes températures

Le ramadan est un moment privilégié pour les musulmans, car c'est le mois le plus important dans l'islam. Raison pour laquelle les fidèles musulmans profitent de cette période pour accomplir leur devoir religieux avec dévotion.





À Kaffrine, malgré les fortes températures, les habitants s’évertuent à effectuer leur pratique religieuse dans des temps des plus pénibles. “Il fait excessivement chaud à Kaffrine. C’est pourquoi dès que démarre le ramadan, j’ai l’habitude de voyager. Je passe une bonne partie du jeûne à Mbour où le temps est plus clément et je ne reviens qu'à l'approche de la Korité”, nous confie Elimane Ndiaye. Pour lui, passer le ramadan à Kaffrine avec un thermomètre qui titille les 40°C est tout simplement difficile.





Pourtant, Abdoulaye Cissé estime que le ramadan est supportable dans le Ndoucoumane. Il suffit de le vivre avec foi. “Comparé aux autres régions du Sénégal comme Dakar où il fait froid en cette période, on pourrait croire que nous vivons l’enfer, mais tout est une question d’habitude. Je suis habitué aux fortes températures, car je suis né et j’ai grandi ici”, indique-t-il.





Pour s’en sortir, le quadragénaire ne lésine pas sur le fameux jus de Bissap, à l’heure de la rupture et au moment d'entamer le jeûne au petit matin ("kheud"). "Ça me permet de m'hydrater'', sert-il.