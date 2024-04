Saisie record de cocaïne à Kidira : Les colonels Antoine Wardini et Sangou Faty tirent la sonnette l’alarme





Plus de 1 130 kg de cocaïne dont la contrevaleur est estimée à plus de 90 milliards de francs CFA ont été interceptés par la douane de Kidira. Cette saisie record enregistrée moins d’un mois après la confiscation de près de 92 kg de drogue à Koumpentoum, a suscité l’inquiétude de deux colonels à la retraite, à savoir Antoine Wardini et Sangou Faty.













Sur les ondes d’iRadio, ils soutiennent que les éléments de la douane ne doivent pas être seuls dans la bataille. Ils proposent en ce sens le renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité.





« La douane seule ne peut pas faire le travail. N'importe qui, n'importe quelle unité au Sénégal ne peut pas faire le travail de façon indépendante. Il faut qu'il y ait interconnexion, il faut qu'il y ait mutualisation des moyens pour que ça marche », atteste le colonel Antoine Wardini.





Et pour que ça marche aussi, les forces de défense et de sécurité doivent être renforcées, a appuyé le colonel à la retraite Sangou Faty.





« La montée en puissance en matière d'équipements et surtout dans le maillage territorial doit passer par le renforcement de la gendarmerie en particulier, l'armée, la douane et les eaux et forêts





La population a également sa place dans le combat. D’ailleurs, le frère de l’ancienne mairesse de Dakar Soham El Wardini pense que cette affaire de sécurité, c’est une histoire affaire nationale.





« Tout le monde est concerné. Si un citoyen voit un camion charger quelque chose de louche, on doit pouvoir rendre compte. Si on voit quelque chose en cours de route, qui n'est pas très clair, rendez compte. Le compte rendu est très important pour ceux qui veulent exploiter l'information », dit-il.





Car, explique le colonel Faty les conséquences sont nombreuses.





« C’est notre jeunesse qui est menacée. Au-delà même de la drogue, il y’a les trafiquants d'êtres humains, le terrorisme etc.





Par conséquent, on doit continuer à accompagner les forces de défense pour qu'on puisse serrer le maximum le maillage territorial ».