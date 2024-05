Salon International Pour L’Emballage : Vers une participation en force du secteur privé italien

Le pavillon italien sera particulièrement marqué cette année, au SENEPACK 2024, par une forte participation des entreprises italiennes, grâce au concours de ITA DAKAR, appuyée par l’Ambassade d’Italie au Sénégal et l’Association italienne des constructeurs d’équipements pour le packaging (UCIMA).





Dix-huit (18) entreprises italiennes, productrices de technologies et de produits pour l’emballage participeront au salon SENEPACK, du 6 au 8 Juin 2024 au CICAD de Diamniadio, dans le pavillon italien organisé par ITA DAKAR (Italian Trade Agency).





La participation des entreprises italiennes est particulièrement importante cette année, grâce au support de l’Ambassade d’Italie et de UCIMA (Association italienne des constructeurs d’équipements pour le packaging). En effet, l’Italie est l’un des leaders mondiaux dans les machines d’emballage, avec des parts de marchés très importantes aux Etats-Unis et en Europe. Mais aujourd’hui, les entreprises italiennes visent à renforcer les liens avec les acteurs africains, afin que ces derniers puissent utiliser des technologies de pointe dans les emballages au service des productions locales, notamment dans la filière agro-industrielle.





Les emballages de qualité sont devenus progressivement plus importants du point de vue commercial, pour assurer aux produits non seulement de la protection mais aussi de leur capacité à être déclassés au niveau régional ou international. Il s’agit là d’un aspect pris de plus en plus en considération par toutes les entreprises, pour assurer à leurs produits, un succès et une appréciation de la part de leurs clients.





En outre, au niveau international, les équipements italiens et les produits italiens dans leur packaging, accompagnent les producteurs locaux dans la mise en valeur de leurs productions et ont pu être appréciés pour leur fiabilité, leur originalité et leur durabilité.