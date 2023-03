Samira Daoud, Directrice régionale d'Amnesty : “Les autorités sénégalaises affaiblissent la protection des droits humains”

Dans un communiqué l’ONG Amnesty International relève que “les autorités sénégalaises intensifient la répression à l'approche de l'élection présidentielle de 2024 en s'attaquant aux droits humains, en restreignant l'espace civique, en interdisant les manifestations et en plaçant en détention un journaliste et des personnalités de l'opposition”. Seneweb vous propose l’intégralité du communiqué.





"À l'approche de l'élection présidentielle de 2024, les autorités sénégalaises affaiblissent la protection des droits humains dans le pays, notamment en restreignant les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique et la liberté de la presse, en interdisant les manifestations organisées par les partis d'opposition et en ne respectant pas les droits à la justice, à la transparence et à la vérité des victimes de l'usage de la force ", a déclaré Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.





"Au lieu de réprimer les libertés, les autorités devraient respecter les droits humains, cesser de faire un usage excessif de la force lors des manifestations, autoriser les médias à couvrir les manifestations, cesser de détenir arbitrairement des journalistes et des membres de l'opposition, et respecter les droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique. Cette tendance à la répression doit cesser maintenant afin de désamorcer les tensions".





Répression de l'opposition politique





Le 16 mars, Ousmane Sonko, chef du parti d'opposition PASTEF, a comparu devant un tribunal de Dakar pour diffamation après que Mame Mbaye Niang, ministre sénégalais du tourisme, a porté plainte contre lui. Alors qu'il se rendait au tribunal, la police a tiré des gaz lacrymogènes et Ousmane Sonko a été extrait de force de son véhicule et conduit par la police au palais de justice, après une altercation au sujet de son itinéraire. Alors que le procès s'ouvrait, des affrontements ont éclaté à Dakar entre les forces de police et des manifestants exprimant leur soutien à Ousmane Sonko. Quelques heures plus tard, le tribunal a ajourné le procès au 30 mars.





Depuis le 15 mars, Ousmane Sonko a été empêché de quitter son domicile par un important déploiement policier, qui a également empêché des personnalités de l'opposition de lui rendre visite. Guy Marius Sagna, un député de l'opposition, a été touché par des gaz lacrymogènes tirés par la police, le 15 mars, alors qu'il tentait de rendre visite à Ousmane Sonko à son domicile.





Suite à l'ajournement du procès, l'opposition a été empêchée d'organiser une conférence de presse par la police, qui a restreint l'accès au siège du Parti républicain du progrès (PRP), où elle était prévue. En fin de journée, au moins une personne est décédée, percutée par un véhicule conduit par des voyous armés, dans le quartier des Parcelles Assainies. Ousmane Sonko a été hospitalisé dans une clinique privée pendant la nuit, après avoir souffert de vertiges, de maux de tête et de douleurs au bas-ventre en fin de journée. S'il est condamné, Ousmane Sonko pourrait ne pas être éligible aux élections de 2024.





Au cours des derniers mois, les voix dissidentes de la classe politique et des médias ont été réprimées.





Le 9 mars, l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré a été placé en détention pour "diffamation" après avoir demandé au Président Macky Sall, dans une lettre publique, s'il avait fait un don de 12 millions d'euros à une femme politique française anonyme connue pour sa "haine et son rejet des autres" - une allusion à la visite de Marine Le Pen au Sénégal en janvier 2023.





Deux jours avant sa détention, le gouvernement a démenti ces allégations, les qualifiant de "lâches et infondées". Le Premier ministre Hadjibou Soumaré a été libéré le 13 mars et placé sous contrôle judiciaire.





Le militant Mohamed Samba Djim, membre du mouvement FRAPP-France Dégage, a été arrêté à son domicile à Dakar le 6 février. Il a été accusé de financer des activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou de provoquer des troubles politiques graves et a été placé en détention provisoire. Avant son arrestation, il avait participé à plusieurs campagnes de crowdfunding en ligne pour soutenir des membres du PASTEF et des fonctionnaires expulsés de l'administration actuelle.





Le 7 décembre, Fadilou Keita, membre du cabinet d'Ousmane Sonko, a été arrêté et accusé de "diffusion de fausses nouvelles" et d'"avoir offensé les institutions de l'État". Cette arrestation fait suite à une publication sur Facebook dans laquelle il déclarait soupçonner un acte criminel dans la disparition forcée de l'adjudant-chef Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou, un officier du renseignement militaire, en novembre. Le corps du sergent Fulbert Sambou a été découvert en mer le 23 novembre 2022. Fadilou Keita est toujours en détention et a entamé une grève de la faim depuis le 16 mars.





Médias suspendus ; manifestations interdites





Le 3 mars, Pape Ndiaye, journaliste à Walf TV, a été interrogé et arrêté par la police après avoir parlé à la télévision d'une affaire de viol déposée contre Ousmane Sonko en février 2021. Pape Ndiaye a déclaré que la plupart des procureurs adjoints étaient en faveur d'un non-lieu dans l'affaire Sonko.





Le 7 mars, Pape Ndiaye a été inculpé par un juge d'" outrage à magistrat " et de diffusion de " fausses nouvelles " ; il a ensuite été placé en détention provisoire. Amnesty International considère que sa détention est arbitraire et constitue une violation de son droit à la liberté d'expression.





Au cours des derniers mois, plusieurs manifestations organisées par l'opposition politique ont été interdites, les autorités invoquant le risque de "troubles à l'ordre public". Le 10 février, après l'interdiction par les autorités d'une réunion du PASTEF à Mbacké, les manifestations qui ont suivi ont tourné à la violence et des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de sécurité. Sur les 69 personnes arrêtées lors des manifestations, 54 étaient toujours en détention début mars, sous l'inculpation de "participation à un rassemblement non autorisé" et de "dégradation de biens".





Le jour des manifestations à Mbacké, la chaîne de télévision privée Walf TV a été interdite d'antenne pendant sept jours par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, accusée d'avoir assuré une couverture "irresponsable" des manifestations violentes.





En outre, près de deux ans après que les autorités ont déclenché une répression brutale des manifestations qui ont tourné à la violence dans certains endroits en mars 2021, aucune enquête n'a été menée sur la mort de 14 personnes - dont trois enfants - au cours des manifestations. Parmi les personnes décédées, 12 ont été tuées par des balles tirées par les forces de sécurité. En février 2023, deux manifestants ont également été gravement blessés par les forces de sécurité lors de manifestations à Bignona.