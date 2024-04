Scandale foncier : Les éclaircissements de la société Nouvelle Ville

La société Nouvelle Ville a apporté, au cours d’un point de presse, quelques précisions et éclaircissements dans le litige foncier qui l’oppose à la société QVS (Qualité Végétale de Service), accusant cette dernière de se livrer à «une campagne de désinformation, d'intoxication et de dénigrement» à son égard.





L’avocat de la Nouvelle Ville, Me Cheikh Amadou Ndiaye, remarque qu’« il y a deux parties ; l’une administrative et l’autre judiciaire. Pour la partie administrative, il est important d’informer de la manière dont la société Nouvelle Ville a pu disposer d'un titre pour revendiquer un droit réel sur le terrain dont il s'agit. Il faut d'abord dire que la Nouvelle Ville a bénéficié, dans un premier temps, d'un décret qui a déclassifié la forêt classée de Diass. Ensuite, il y a eu un deuxième décret qui, après étude du projet immobilier de la société Nouvelle Ville, l'a déclarée d'utilité publique ».





« Il s'agit, dit-il, d'un projet immobilier et c'est la création, presque, d’une nouvelle ville, après Diamniadio, à savoir celle de Diass qui est une ville aéroportuaire. Par la suite, l’autorité compétente, le 13 mars 2021, a donné un avis favorable pour l'attribution, par voie de bail, de 210 ha au profit de la société Nouvelle Ville. Le chef du bureau des Domaines de Mbour, qui est compétent, en a été informé et a pris toutes les mesures administratives et techniques pour que le bail soit signé. C’est ainsi qu'il a envoyé le service du cadastre sur les lieux pour délimiter le terrain et établir un plan. Ensuite, il a octroyé un Nicad au terrain et, à la fin, un bail a été signé entre la société Nouvelle Ville et les autorités compétentes ».





Suite à ce bail, poursuit Me Cheikh Amadou Ndiaye, « un certificat d'inscription a été délivré et un état de droit réel qui fait ressortir que le terrain a été attribué à la société Nouvelles Ville pour un droit d'usage à temps ».





C'est donc, dit-il, « sur la base de ce titre que nous avons mis en demeure, dans un premier temps, la société QVS, qui exploitait les lieux, en vertu d'une convention qu'elle a signée avec la Direction des eaux et forêts ».