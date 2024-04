Secteur de la pêche : Le Sytrapas invite la tutelle à instaurer "un dialogue permanent et sincère"

Le Syndicat national des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal (Sytrapas) félicite et souhaite la bienvenue à leur ministre Fatou Diouf.





Selon le Sytrapas, la nouvelle ministre connait bien le département, pour avoir été chargée des affaires juridiques, mais aussi les agents à la Direction de la Protection et de la Surveillance des pêches (DPSP).





"Elle a même soutenu une thèse ayant une thématique liée à la pêche INN et a coordonné le commissariat du pôle de réflexion pêche du programme de la coalition DiomayePrésident. Cela montre qu'elle connait bien le secteur qui est confronté aujourd'hui à de nombreuses difficultés, notamment la raréfaction des ressources halieutiques, les problèmes de changement climatique, la pêche INN, la surveillance de nos eaux, les problèmes de cogestion, la surpêche, et la faillite des nombreuses entreprises de pêche liée à des difficultés d'approvisionnement de produits halieutiques, la présence des bateaux étrangers dans les eaux sénégalaises. Bref, la liste est loin d'être exhaustive. C'est pourquoi Madame la Ministre aura la lourde tâche de relever ces défis majeurs pour la survie du secteur de la pêche maritime", lit-on dans un communiqué.





Le syndicat assure que la ministre pourra compter sur la disponibilité des travailleurs du département, afin qu'ensemble ils puissent éradiquer les maux de leur secteur.