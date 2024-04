Tivaouane Peulh Niaga : La population liste ses préoccupations au président Diomaye Faye

À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance, la population de Tivaouane Peulh Niague adresse ses félicitations chaleureuses au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, porteur du projet de société du Sénégal. La population s'engage à le soutenir dans sa mission et exprime ses attentes, tout en lui souhaitant succès et bon vent à la tête de l'État du Sénégal.





Cependant, ces vœux sont entrelacés avec une réalité poignante. Depuis 2014, la commune, bien qu'à seulement 30 km du palais de la République, souffre de son enclavement et du manque d'infrastructures de base, notamment des routes décentes, selon les populations. Les problèmes fonciers persistent, avec des constructions illégales autour du lac Rose et l'expansion non réglementée de certaines entreprises. Une raison pour la population de réclamer un audit foncier pour exposer les abus et les intérêts occultes.





Malgré une croissance démographique rapide dépassant les 200 000 habitants, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur, tandis que l'insécurité est croissante. Les habitants réclament l'établissement d'un poste de police. De plus, l'absence d'un lycée adéquat dans une commune abritant plus de 18 villages est un frein au développement éducatif. Les promesses non tenues accentuent le sentiment d'abandon. "Un lycée moderne est une nécessité, une demande sociale, vu que le président sortant, Macky Sall, nous avait promis ce joyau depuis 2016. Mais nous sommes très optimistes et convaincus qu'avec les ambitions de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le secteur éducatif, la commune de Tivaouane Peulh Niaga aura un lycée moderne", a fait savoir le porte-parole du jour.





Par ailleurs, les projets d'urbanisation et d'infrastructure tels que l'usine de gaz et le prolongement de routes suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur l'environnement et le tissu social local. Toutefois, la population appelle à une consultation transparente et à la protection des intérêts communautaires.





"Certaines populations sont menacées par la construction de l'usine de gaz au Déni Guedj Nord, le pôle urbain de lac Rose à Niaga Peulh, Benoba et Keur Marième Mbengue et le prolongement de la VDN 3 de Tivaouane Peulh.