Tivaouane : Serigne Mbaye Sy Abdou appelle à la solidarité et à la cohésion nationale

Dans la capitale de la Tidjianiya, Tivaouane, les fidèles ont été invités, lors de la prière de l'Aïd El Fitr, par Serigne Mbaye Sy Abdou «Ndiol Fouta», à un «retour aux valeurs d’unité, d’entraide et de "téranga" (hospitalité), pour un Sénégal prospère et rayonnant à travers le monde».















Le guide religieux, qui a délégué, cette année, son neveu, Serigne Papa Youssoupha Diop, pour diriger la prière de l”Eid El Fitr à Khalkhouss, a prié pour les nouvelles autorités du pays, avec à leur tête le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. «Nous implorons Allah Tout-Puissant de guider leurs pas dans la quiétude et la prospérité la plus totale», a formulé Serigne Mbaye Sy Abdou, qui n'a pas manqué de transmettre le «message d’unité» et les prières du Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour à l’endroit du peuple sénégalais.