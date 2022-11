Trafic de billets noirs : comment le fils de Mbaye Ndiaye a été traqué et piégé

Cheikh Issa Ndiaye, fils du ministre Mbaye Ndiaye, a été arrêté vendredi à Thiès en même temps qu’un certain Abdoulaye Faye. Ils étaient en possession de billets noirs, en dollar et en euro, pour une valeur d’un milliard de francs CFA. Ils ont été déférés au parquet hier, lundi, pour association de malfaiteurs, tentative de lavage de billets noirs et trafic de billets noirs.



D’après Libération, les deux mis en cause étaient depuis un moment dans le viseur des éléments de la Section de recherches de Thiès. Ces derniers ayant appris qu’ils détenaient une importante quantité de billets noirs qu’ils voulaient laver.



Pour les arrêter, les gendarmes mettent en place un dispositif dans lequel ils placent un agent infiltré. Ce dernier entre en contact avec Cheikh Issa Ndiaye et Abdoulaye Faye. Libération rapporte qu’il leur fait croire qu’il disposait à Thiès du matériel nécessaire pour laver les billets noirs. Rendez-vous est alors pris pour Mbour 1, un quartier de la Cité du Rail. Les deux mis en cause quittent Dakar dans la nuit de vendredi à samedi dernier.



Les enquêteurs avaient déjà bouclé le secteur. Après avoir obtenu la confirmation que Cheikh Issa Ndiaye et Abdoulaye Faye étaient en possession des billets noirs, l’agent infiltré donne le signal aux gendarmes. Le duo est arrêté et placé en garde à vue. Il passe aux aveux.



Cheikh Issa Ndiaye et Abdoulaye Faye ont fait l’objet d’un retour de parquet hier. Ils seront fixés sur leur sort ce mardi.