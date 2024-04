Trafic de passeports diplomatiques : Wade, Niasse, les Chinois et Jonas Sawimbi

La polémique enfle. Après le décret portant nomination de magistrats lors du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), celui élargissant les bénéficiaires du passeport diplomatique fait débat. D’après D’après Vox Pop, le Président sortant Macky Sall a signé un décret en ce sens le 28 mars dernier, soit quatre jours après l’élection au premier tour de son successeur et cinq avant la fin officielle de son mandat.



Le décret en question numéro 2024 - 843remplace l’article premier du décret numéro 90 - 934 du 27 août 1990, étendant ce privilège à plusieurs nouvelles catégories parmi les bénéficiaires dont « les ambassadeurs émérites, les ambassadeurs à la retraite, les députés » alors que les droits étaient limités aux membres du bureau de l’Assemblée nationale, et à leurs conjoints », entre autres personnalités, liste Bès bi Le Jour.



Le journal du Groupe Emedia Invest rappelle que ledit document a été déjà source de polémique en 2007, entre le président de la République d’alors, Me Abdoulaye Wade, et son ancien Premier ministre, Moustapha Niasse.



Lors d’une conférence de presse, le premier nommé avait gravement accusé le second, rembobine la source :



« En sa qualité de ministre des Affaires étrangères, il avait ouvert un bureau consulaire à Hong Kong pour vendre des passeports diplomatiques aux Chinois qui voulaient se rendre aux États-Unis ou ailleurs. Un jour, les Français se sont réveillés, et ont trouvé le cadavre d’une Chinoise dans la Seine. Elle détenait par dévers elle un passeport diplomatique sénégalais. »



Wade d’embrayer : « Il (Niasse) l’a reconnu. Il n’a pas reversé l’argent au Trésor public. Je lui demande seulement de rapporter la preuve. Et quand on lui demande cela, il dit qu’aux États-Unis, on vend les passeports. »



Le quotidien d’information souligne que la réplique du leader du parti de l’Alliance des forces de progrès (AFP) n’avait pas tardé, « accusant à son tour Wade d’avoir vendu à 25 membres de la famille de Jonas Savimbi des passeports diplomatiques. »