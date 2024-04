Valorisation des sous-produits de l’assainissement : Le DG de l’ONAS invite toutes les parties prenantes à une réflexion approfondie

D’intéressants échanges ont suivi l’atelier de restitution de l’audit technique et organisationnel de fonctionnement de la chaine de service des boues de vidange. Les résultats de l’étude réalisée par le cabinet Edeont été présentés, hier, à la Direction Générale de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Le passage à l’échelle de la valorisation des sous-produits de l’assainissement a été abordé.





Le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo a estimé qu’il faut une approche holistique avec l’implication des Ministères de l’Environnement, de l’Urbanisme entre autres secteurs pour franchir une nouvelle étape en matière de valorisation des sous-produits. « Je pense qu’il faut une réflexion approfondie pour aller de l’avant en matière de valorisation des sous-produits de l’assainissement. Oui, nous devons optimiser le fonctionnement de nos stations. Il faut une réflexion avec des experts internes et externes de l’ONAS », a suggéré le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo. Au cours de l’atelier, il a réaffirmé l’engagement de l’ONAS à accompagner le secteur privé afin qu’il tire le maximum de profit dans ce processus de faire de l’assainissement un secteur marchand. Sur ce rapport, il s’est posé la question sur le modèle économique de la délégation du service public dans l’assainissement. « La problématique du modèle est un sujet de préoccupation. Est-ce que le fermier tire des profits ? Qui fixe le prix du mètre cube de l’eau épurée et de la boue ? » s’interroge le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal, Mamadou Mamour Diallo qui a félicité le cabinet Ede pour la qualité du travail.