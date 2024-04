VDN Guédiawaye sous l'emprise de la peur : La population appelle à l'action contre la recrudescence des agressions

Les agressions sont une réalité dans la banlieue de Dakar, notamment à Guédiawaye où les habitants vivent dans la crainte constante. La zone de Malibu, en particulier le pont de Wakhinan Nimzatt, est le théâtre d'agressions. Et cela a plongé la population dans un état de terreur. Les femmes sont particulièrement les cibles de ces bandes de malfaiteurs qui opèrent en toute impunité.









"Je ne peux pas rester longtemps sans entendre une scène d'agression à Guédiawaye. Cela devient une coutume dans la zone. En tant que femme, je condamne avec la dernière énergie les agressions. D'ailleurs les femmes sont les cibles préférées des malfaiteurs. Chaque jour, la peur s'installe davantage et je me sens de plus en plus vulnérable dans mon propre quartier. Les autorités doivent prendre des mesures urgentes pour garantir la sécurité des habitants, en particulier des femmes, et mettre fin à cette violence qui gangrène notre communauté", se désole Mariama.









Le manque d'éclairage public est pointé du doigt comme l'un des principaux catalyseurs de la recrudescence des agressions. Cela offre aux criminels l'occasion de se fondre dans l'obscurité après avoir commis leurs méfaits. C'est ainsi que les habitants expriment leur détresse et appellent à des mesures immédiates pour améliorer l'éclairage et dissuader les agresseurs.





"Je ressens une peur profonde. Chaque nuit, traverser cette zone représente un risque mortel. L'éclairage public défaillant ajoute à notre anxiété, offrant aux malfaiteurs l'obscurité parfaite pour leurs méfaits. Malgré les efforts de la police, les agresseurs semblent indomptables, imposant leur loi brutale aux passants. Les agressions se multiplient sur les deux voies de la VDN", nous confie un riverain.