Wakhinane Nimzatt : un tailleur poignardé à mort

Le quartier Baye Laye situé dans la commune de Wakhinane Nimzatt (Guédiawaye) dans la banlieue de Dakar a été le théâtre d’une véritable tragédie. Selon Les Échos, qui donne l’information, un tailleur nommé Ndioula Guèye a été poignardé à mort. Le présumé auteur du crime serait un drogué du nom de P. M. Cissé. Il est en fuite.



Le journal explique que tout est parti d’une vive prise de bec entre une vendeuse de petit-déjeuner du quartier et le suspect : « Ce jour-là, celui-ci se pointe devant la gargote et demande à la gérante de lui éplucher des oignons. Celle-ci fait la sourde oreille et continue de vaquer à ses occupations. Ivre, Cissé revient à la charge. Sans succès. Il hausse le ton et profère des menaces à tout va et crible d’insanités la vendeuse. »



La gargotière riposte. Cissé, qui continue de cracher son venin, fonce sur elle. Le tailleur, tenant son atelier à côté, s’interpose. Il le paiera au prix fort de sa vie car, poursuit la source, « furax, le jeune drogué brandit un couteau et charge le tailleur. Il lui assène un violent coup dans la région du cœur et détale comme un lapin », laissant sa victime, âgée de 35 ans, se vider de son sang.



La victime rendra l’âme au cours de son évacuation. La police locale a ouvert une enquête. Le fugitif, « identifié comme un malfaiteur doublé de drogué dans le quartier », est activement recherché par les limiers, souligne le quotidien d’information.