Ziarra à Touba : Serigne Mboup participe à la vivification du mois de ramadan

Serigne Mboup a effectué sa ziarra à Touba, chez Serigne Moussa Nawel, participer à la vivification du mois de ramadan et à la grande mosquée de Touba. ‘’C’est un grand honneur pour moi, de venir participer à ce grand rassemblement religieux, symbolique. Aussi il y a des berndes en ce mois béni de ramadan. Ce sont des bienfaits en cette période, partager ces repas avec les fidèles. Ce qui me plait le plus, c’est la solidarité, l’entraide’’, a dit Serigne Mboup.



Il croit que les actes à Touba sont à magnifier, à copier. Par ailleurs, il s’est prononcé sur l’après élection présidentielle. Il note que cette fois ci, le 1er tour a facilité les choses : ‘’J’ai eu un grand plaisir de participer à l’élection présidentielle, le temps a été déterminé, je n’ai pas fait plus de quatre mois pour m’investir. A Touba je suis classé troisième, je suis fier. Nous sommes des opérateurs économiques et nous participons aux élections pour sensibiliser la population sur l’économie, le Daara et le développement du pays. Le problème de l’eau à Touba et le train doivent être rétablis et la création des zones industrielles doit être faite. Cela va faire avancer le pays. Nous les Sénégalais devons donner du temps au nouveau gouvernement, ne pas les presser le pas et eux aussi qu’ils donnent l’espoir et aller directement au but’’.