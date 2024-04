Ziguinchor : L'imam de la mosquée de Boucotte et cadi au tribunal demande au président de pardonner









Pardonner : c'est ce qu'a recommandé l'imam de la grande mosquée de Boucotte et cadi au tribunal départemental de Ziguinchor, lors de la Korité. Cheikh Alioune Sow demande au président Bassirou Diomaye Faye de pardonner et de comprendre que Dieu qui donne le pouvoir fait subir à tous des épreuves.





"Il y a un ou deux mois, personne ne pouvait dormir tranquille, tout le monde avait peur", a lâché l'imam, qui rappelle que ce pays nous appartient et que nous avons le devoir de le sauvegarder et de veiller à sa stabilité. Saluant ainsi le calme qui a prévalu lors de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, une semaine après sa sortie de prison.





D'ailleurs, l'imam Sow demande aux dirigeants actuels de se parer des habits du pardon et de l'indulgence. A ceux qui ont eu à gérer les deniers publics, de rendre compte. Et s'il y a des gens qui ont fait des détournements de rendre l'argent dans les règles de l'art. L'imam Sow invite les autorités qui ont pouvoir de demander des comptes de le faire dans la discrétion et non d'étaler les dérives de ces derniers sur la place publique.









L'imam de la grande mosquée de Boucotte invite les populations à aider les nouvelles autorités à réussir leur mission. "Tout le monde doit adhérer à ce projet pour que ça marche", dit-il. À eux seuls, ils ne pourront pas conduite le 'projet' à bon port".