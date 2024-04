Ziguinchor : "Aline Sitoé" appareille, après avoir débarqué plus de 200 passagers

Le bateau "Aline Sitoé Diatta" a retrouvé le port de Ziguinchor, après presque 10 mois d'arrêt. Hier mercredi, le navire a accosté avec 200 passagers à son bord, selon la responsable de la gare maritime.









Après les tests effectués par le "Diambone", l'un des trois bateaux assurant la liaison Dakar - Ziguinchor - Dakar, le 29 mars, la reprise des rotations s'est déroulée sans difficulté, nous a appris la cheffe de la gare maritime de Ziguinchor, Marième Diaw Diouf. "Le navire 'Aline Sitoé' est arrivé à bon port. Le Cosama a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il fasse un voyage sans ambiguïté. Il a fait un bon trajet. Les clients étaient satisfaits", a-t-elle déclaré. "On a eu environ 200 passagers plus un tonnage de plus de 50 t", a ajouté Mme Diaw.









Abdou Karim Diarra, qui a conduit une délégation de la Direction générale du Port autonome de Dakar, a expliqué le travail de balisage accompli par la direction générale du port en vue de cette reprise avec le Cosama. Une reprise bien appréciée par les usagers. Mohammed Diaité, un habitué du trajet, a confié que le bateau l'a trop manqué et prie pour que cette reprise soit continuelle.









La reprise des rotations des bateaux marque aussi une reprise des activités économiques au port, qui a été paralysé par l'arrêt des navires.