Acte de vandalisme : Le Club Dakar Sacré Cœur exprime sa solidarité envers Teungueth FC

Le Club Dakar Sacré Cœur a émis une déclaration condamnant l'attaque récente contre Teungueth FC. C'est suite à un incident choquant où le bus de Teungueth FC a été la cible de jets de pierres après leur match contre le Club Dakar Sacré Cœur pour la 18ème journée de championnat. Le Club Dakar Sacré Cœur exprime sa profonde solidarité envers son adversaire.





Dans le communiqué,cle Club Dakar Sacré Cœur a fermement condamné toutes les formes de violence et d'agression envers les joueurs et le staff. Ils soulignent que la sécurité des clubs et de leurs membres doit être une priorité absolue dans le football sénégalais.