Actes de vandalisme : L'AS Pikine apporte son soutien au Teungueth FC

Dans un communiqué officiel rendu public aujourd'hui, l'AS Pikine a condamné sans équivoque l’attaque dont a été victime l'équipe du Teungueth FC.





En effet, le bus du Teungueth FC a été caillassé, hier, à l'issue du match l'opposant à Dakar Sacré-Cœur, au stade Alassane Djigo de Pikine.





Dans le communiqué, l’AS Pikine dégage toute responsabilité par rapport à ces actes de vandalisme, soulignant que de tels comportements ne sont pas dignes du sport sénégalais. L'AS Pikine a également exprimé son soutien total aux démarches entreprises par le club rufisquois, y compris le dépôt de plaintes auprès des autorités compétentes.





Car, bien qu’ils soient des adversaires sur le terrain, les deux clubs demeurent des partenaires privilégiés dans le développement du football sénégalais.