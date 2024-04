Action polémique lors du match Al-Nassr vs Al-Hilal : Al-Ghandour et Al-Muhanna contredisent Sadio Mané

Lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s'est imposé 2-1 face à Al-Nassr de Sadio Mané. Mais lors de cette rencontre, un but annulé pour Al-Nassr a créé la polémique en Arabie Saoudite.





Sur une passe de Sadio Mané, Otavio a marqué, mais l'arbitre a refusé le but pour une interférence de Cristiano Ronaldo. Face à la presse après le match, Sadio Mané a contesté cette décision de l'arbitre. "Beaucoup de choses se sont produites dans ce match. Pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas été appelé sur le but d'Otavio ? Ronaldo n'a pas touché le ballon. Aucune influence sur l'attaque. le but était valable. Ces choses arrivent au club Al-Nasr. Nous ne méritons pas de perdre", a déclaré le Sénégalais, dans des propos rapportés par le média saoudien Haza.





Cependant, face à la polémique née de ce but refusé et des commentaires des joueurs dont Sadio Mané, Kooora a relaté l'avis des différents spécialistes sur ce but refusé.





Sur la chaîne saoudienne Al-Ekhbariya, l'analyste de l'arbitrage, Jamal Al-Ghandour, a donné un avis contraire à celui de Sadio Mané. Pour lui, l'arbitre central a bien fait d'invalider le but de Otavio. "Annuler le but d’Al-Nassr est une décision correcte en raison de l’interférence de Cristiano Ronaldo dans le jeu, car cela a affecté le gardien d’Al-Hilal", a-t-il déclaré.





Même son de cloche chez Omar Al-Muhanna, l'analyste d'arbitrage du journal Al-Sharq Al-Awsat. "Une décision correcte de l'arbitre du match d'annuler le but d'Al-Nasr à la 45e minute, car Ronaldo était en position de hors-jeu alors qu'il tentait de marquer et a joué ce ballon", dit-il avant d'ajouter : "L'interférence de Ronaldo avec l'adversaire a affecté le gardien de but, et s'il n'avait pas essayé de jouer le ballon, cet effet ne se serait pas produit et cela aurait donc été un but valable."