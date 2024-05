Affaire Jaraaf-Stade de Mbour : Augustin Senghor, le président de la Ligue de Thiès et la fraude

Le Jaraaf a écopé match perdu au profit du Stade de Mbour pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Le club de la Médina a été ainsi sanctionné pour avoir aligné un joueur (Ababacar Sarr) détenteur d’une licence frauduleusement acquise, après clôture des enregistrements au niveau de la Ligue professionnelle.



Cette affaire a pollué la dernière réunion du Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF). L’Observateur rapporte que dans un article publié ce mercredi, Dsports révèle un échange houleux entre Augustin Senghor, le président de la FSF, et Pape Sidy Lô, administrateur depuis trois ans des licences de la Ligue pro. Selon la source, cela a débouché sur l’exclusion de ce dernier de la plateforme des licences professionnelles.



Le tort de Pape Sidy Lô ? Dsports indique que «le président de la Ligue de Thiès, par ailleurs président de la commission juridique de la Ligue pro, est accusé d’avoir filé au Stade de Mbour tous les éléments» ayant conduit à la sanction prise contre le Jaraaf.



Le dirigeant accusé plaide non coupable. D’abord, dans Dsports : «J’ai été injustement retiré de la plateforme des licences alors que je m’attendais à des félicitations et encouragements […]. Ils m’ont retiré sans m’informer et sans aucune faute à me reprocher ni demande d’explications préalable.»



Ensuite, Pape Sidy Lô s’est lavé à grande eau sur les réseaux sociaux : «Jusqu’au moment où je vous parle, je n’ai jamais remis aucun document, aucune information ou acte à qui que ce soit, au Stade de Mbour ou à la commission de discipline, dans le cadre du contentieux dont on parle. (…) C’est le secrétariat de la FSF qui a remis à la commission de discipline les documents avec lesquels elle a statué, et non Papa Sidy Lô», révèle le patron du CNEPS de Thiès dans des propos relayés par L’Observateur.



Réintégré dans la plateforme, «deux jours après» son exclusion, Papa Sidy Lô s'est braqué, annonçant avoir «mis une croix définitive à la fonction de manager licences».