Afrique du Sud : Un joueur du Kaizer Chiefs tué par balle

Le Kaizer Chiefs, le club le plus titré et le plus populaire d’Afrique du Sud, est confronté à un véritable drame. En effet, son jeune défenseur central, Luke Fleurs (24 ans), a été mortellement touché par balle dans la poitrine lors d'une fusillade survenue mercredi soir dans une station-service de Johannesburg.





Selon le porte-parole de la police, le jeune joueur a été agressé par deux individus armés alors qu'il attendait d'être servi par le pompiste à la station-service.