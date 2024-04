Après les menaces de l'État islamique, la sécurité « considérablement renforcée » à Paris pour PSG-Barça









Le gouvernement français a annoncé avoir activé des procédures de sécurité en prévision du quart de finale aller de la Ligue des champions PSG-Barça ce mercredi au Parc des Princes. Les autorités espagnoles en ont fait de même alors que deux matches sont programmés ce mardi et mercredi à Madrid.

En réponse à des menaces proférées par l'État islamique, qui a appelé ses fidèles à attaquer les quatre stades concernés cette semaine par la Ligue des champions, dont le Parc des Princes pour PSG-Barça, Gérald Darmanin a annoncé que la sécurité serait « considérablement renforcée ».





Le ministre de l'Intérieur a évoqué une « menace caractérisée évoquée publiquement par l'État islamique ». La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) « est particulièrement à pied d'oeuvre pour être au rendez-vous d'un renseignement préventif ou, s'il le fallait, curatif », a-t-il ajouté. Il a par ailleurs « demandé ce [mardi] matin à la directrice générale de la sécurité intérieure de communiquer les informations que nous avions aux autres services des autres pays qui accueillent les quarts de finale ».

Les autorités espagnoles en avaient fait de même quelques heures plus tôt, alors que Madrid est concernée par deux quarts de finale, Real-City ce mardi et Atlético-Dortmund demain. La commission anti-violence madrilène a classé les deux matches disputés au Santiago-Bernabeu et au Metropolitano à hauts risques. 3 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés.