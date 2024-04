Arabie Saoudite : La colère de Sadio Mané après la défaite d'Al-Nassr

Ce lundi soir, Al-Nassr disputait la demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite face à Al-Hilal. Le club de Sadio Mané a été battu 2-0 par celui de Kalidou Koulibaly. Mais les choses auraient pu être différentes, si l'arbitre avait validé le but de Otavio, sur un service de Sadio Mané.





En effet, avant les deux buts victorieux d'Al-Hilal, Al-Nassr avait réussi à marquer, mais l'arbitre a refusé le but pour un hors-jeu de Cristiano Ronaldo, qui aurait participé à l'action sur la passe de Sadio Mané. A la fin du match, l'international sénégalais a pesté contre l'arbitrage. Pour lui, le but de Otavio était bien valable.





"Beaucoup de choses se sont produites dans ce match. Pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas été appelé sur le but d'Otavio ? Ronaldo n'a pas touché le ballon. Aucune influence sur l'attaque. Le but était valable. Ces choses arrivent au club Al-Nasr. Nous ne méritons pas de perdre", a déclaré Sadio Mané, dans des propos rapportés par Haza.





La star sénégalaise a poursuivi : "Malgré l'expulsion, nous n'avons pas abandonné et avons essayé d'ajuster le résultat. S'il y avait eu plus de temps, nous aurions pu le faire. Nous espérions nous qualifier et remporter cette coupe, mais cela n’a pas été le cas. Certaines actions survenues dans le match méritaient l'intervention de l'arbitre, mais il a choisi d'autres décisions. En fin de compte, ces choses ne changeront rien".





Deuxième et largement devancé par Al-Hilal en championnat, éliminé de la Supercoupe et de la Ligue des champions asiatique, Al-Nassr va jouer une fin de saison sans grand enjeu.