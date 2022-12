Avenir de Aliou Cissé : Saer Seck prophétise une aventure en…

Aliou Cissé dirige la sélection du Sénégal depuis mars 2015. Depuis sa prise de fonction, il a qualifié son équipe pour les CAN 2017, 2019 et 2022 ainsi qu’aux Coupes du monde de 2018 et 2022. Son summum pour l’instant : le titre de champion d’Afrique remporté en 2022.





Avec ces résultats probants, Saer Seck, ancien Président de la Ligue Sénégal de Football prédit un avenir radieux à l’ancien joueur du PSG. Il le voit d’ailleurs entraîner en Europe.