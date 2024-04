Boulaye Dia-Salernitana : pourquoi les négociations bloquent

Depuis un peu plus d’un mois, Boulaye Dia est mis à l’écart du groupe de performance de son club, Salernitana (Serie A). L’attaquant sénégalais paie d’avoir refusé d’entrer en jeu lors d’un match de championnat.



Après que le Lion a reconnu son tort, les deux parties ont entamé des négociations en vue d’un rabibochage. Mais les discussions bloquent. «Les avocats de Salernitana veulent une réduction du salaire du joueur et une renégociation du contrat», rapporte Record.



Faute d’accord, informe le quotidien sportif, citant la presse italienne, ce «litige juridique [sera soumis au] Conseil d’arbitrage [qui] devra évacuer au plus tard le 24 mai».