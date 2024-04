C1: Dortmund élimine l'Atlético de Madrid et passe en demi-finale

Le Borussia Dortmund a éliminé l'Atlético de Madrid en s'imposant 4-2 mardi à domicile, une semaine après avoir perdu 2-1 en Espagne, et s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.