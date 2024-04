Cameroun : Après la nomination d’un coach par le ministère, Eto'o va lui aussi nommer son propre sélectionneur

En conflit ouvert avec le ministre des Sports camerounais, Samuel Eto'o, président de la Fecafoot, a été autorisé par le comité d'urgence de celle-ci à nommer son propre sélectionneur dans les 72 prochaines heures. En totale contradiction avec le gouvernement local, qui a nommé le sien.



Un conflit ouvert entre Samuel Eto'o et Narcisse Mouelle Kombi. Un comité d'urgence de la Fédération camerounaise a demandé samedi à Samuel Eto'o de désigner dans les 72 heures le futur sélectionneur du Cameroun. Une décision qui va à l'encontre de celle prise par le ministre des Sports camerounais, qui a nommé le sien.



Mouelle Kombi avait pourtant assuré vendredi que le Belge Marc Brys serait bel et bien le futur sélectionneur. Ne reconnaissant pas le staff nommé par le ministère, Samuel Eto’o va donc nommer le sien. C'est en tout cas ce qui a été décidé par le comité d'urgence de la Fecafoot, en se basant, d'après lui, sur les textes officiels.



"À l’unanimité les membres présents, le Comité d’Urgence recommande au président de la Fecafoot de lui soumettre, en application des articles 4 du décret N°2014/384 du 26 septembre 2014 et 40 alinéa 11 des statuts de la Fecafoot, des propositions de nomination des membres des structures d’encadrement des sélections nationales de football dans un délai de soixante-douze (72) heures", écrit la fédération dans un communiqué.