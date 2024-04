Chelsea : Nicolas Jackson marque son 10e but et égale Drogba

Chelsea a fait le show, ce soir, à l’occasion de la 33e journée de Premier League, en battant Everton (6-0). Dans cette rencontre entre Sénégalais, Nicolas Jackson et les Blues ont étrillé Everton de Gana Guèye (absent pour ce match). Passeur décisif et auteur du 4e but de Chelsea, Nicolas a marqué son 10e but de la saison.









Grâce à cette réalisation, l’international sénégalais égale le légendaire attaquant ivoirien de Chelsea, Didier Drogba, qui avait marqué 10 buts lors de sa première saison à Chelsea (2004-2005).