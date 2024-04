Chelsea : Nicolas Jackson, une contre-performance inquiétante !

L’attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, continue d’être la cible de vives critiques, suite à ses prestations décevantes lors des derniers matchs de son club. Il a, en effet, manqué deux grosses occasions qui n’ont pas aidé son club à se qualifier pour la finale de la FA Cup contre Manchester City et disputer une seconde finale de coupe cette saison. Une même « fébrilité » qu’il a également fait montre, hier, dans le naufrage contre la foudroyante équipe d'Arsenal (5-0).









Ce sont des jours sans pour Nicolas Jackson. En Angleterre, l’attaquant sénégalais continue de faire parler de lui du fait de son efficacité devant les buts. Pourtant, « plus un attaquant fait preuve de lucidité devant les buts, plus il a des chances de scorer », aiment souvent répéter les tacticiens. « Lucidité », le mot est lâché !





En fait, c’est à ce niveau que l’ancien joueur de Casa Sports (élite sénégalaise) pèche le plus souvent dans le dernier geste. Ses dernières prestations en sont l’illustration parfaite. Plusieurs fois, en effet, l’ancien joueur de Villarreal (Liga espagnole) a eu l’occasion d’ouvrir le score, sans pour autant y parvenir. Se payant même le « luxe » de rater des caviars.





Une contre-performance qui, évidemment, revient en boucle dans les commentaires de la presse anglaise, venant de consultants et d’anciens joueurs qui n’ont pas raté le buteur des Blues. Et qui n’arrivent pas à comprendre les déchets techniques que traîne comme un boulet le Lion. Une attitude d’autant plus surprenante concernant Nico qui a pourtant presque toutes les qualités requises et exigées chez un grand attaquant de pointe, à savoir la vitesse, le jeu en mouvement, une bonne conduite de balle, en plus d'être un bon dribbleur.





Ancien joueur et entraîneur du club londonien, Frank Lampard est lui aussi entré dans la danse pour passer au scanner les prestations du Sénégalais. « Il a montré de la vitesse, il a montré de bons mouvements, mais il y a un détail technique, la touche supplémentaire, la prise de décision (…) Dans des matchs de haut niveau de ce genre, ce sont ces qualités qui font la différence », a déclaré l’ancien international anglais de 45 ans. Qui ajoute un petit tacle, faisant allusion au manque d’expérience de Jackson.









Malgré les nombreuses critiques, son coach Mauricio Pochettino, lui, semble tenir à «son» Jackson. Selon le technicien argentin, le joueur de 22 ans souffre d’un problème de finition. « La première saison est toujours difficile, encore plus quand vous êtes un attaquant qui a besoin de performer et de marquer des buts. C’est notre seul avant-centre disponible. Il fait un travail fantastique. Il fait un travail incroyable pour l’équipe : courir, marquer, faire des passes décisives », a-t-il témoigné, avant le match de Premier League face à Arsenal, hier.





Une rencontre lors de laquelle le Sénégalais a encore déçu plus d’un supporter des Blues. Chelsea et Nico ont été tout simplement foudroyés par les Gunners dans ce derby londonien (5-0). Ce club, qui cherche toujours une place européenne via le championnat, est 9e de Premier League, à trois petits points de Newcastle (6e).