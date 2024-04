Chelsea - Pochettino réagit à l'épisode entre Nicolas Jackson, Madueke et Palmer : "C'est une honte"

Ce lundi, en match décalé de la 33e journée, Chelsea a largement battu Everton sur le score de 6-0. Cole Palmer a été le grand artisan de cette victoire avec un quadruplé, et notamment un but du Sénégalais Nicolas Jackson. Mais alors que le score affichait 4-0, les joueurs de Chelsea se sont disputés un penalty.





Noni Madueke, qui a provoqué le penalty, a pris le ballon, mais Cole Palmer, qui avait déjà marqué un triplé et voulait son quadruplé pour devenir meilleur buteur du championnat, a lui aussi pris le ballon. Le Sénégalais Nicolas Jackson est intervenu pour prendre le ballon à Palmer pour le donner à Madueke. Finalement, le capitaine Gallagher est intervenu pour permettre à Palmer de transformer le penalty.





Après le match, Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Chelsea, a laissé éclater sa colère contre ses joueurs sur ce "penaltygate". Pour lui, il était clair que c'est à Cole Palmer de prendre le ballon et aucun joueur n'aurait dû venir le lui prendre.





"Pour être clair, les joueurs le savent, le staff le sait, le club sait que le tireur du pénalty est Cole Palmer. Tout ce qui s'est passé après, c'est dommage. C'est une honte, c'est inacceptable, je suis tellement bouleversé par la situation. Je n'accepterai pas à nouveau ce type de comportement. Je serai très fort si quelque chose comme ça se reproduit.Je promets que cela ne se reproduira plus", a réagi l'entraîneur argentin.