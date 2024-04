Chelsea vainqueur renversant de Manchester United grâce à un triplé de Cole Palmer

Chelsea, qui menait 2-0 après 19 minutes de jeu, a ensuite encaissé trois buts de Manchester United, avant de reprendre l'avantage dans le temps additionnel (4-3) grâce à deux réalisations de Cole Palmer, auteur d'un triplé ce jeudi en Premier League.







Les deux équipes se sont rendu coup pour coup dans un scénario assez fou et une rencontre très animée offensivement (28 tirs au but pour Chelsea contre 19 pour Manchester United), ce jeudi (4-3). Les Blues et les Red Devils, tous deux éloignés des places européennes au classement de la Premier League, ont offert un superbe spectacle en première période, notamment avec quatre buts, et dans le temps additionnel de la rencontre qui a fait basculer le match pour la deuxième fois, ce coup-ci en faveur des Blues.

Chelsea a réalisé une première demi-heure impériale avec de l'intensité et une domination dans le jeu. Les hommes de Mauricio Pochettino ont su en profiter. D'abord, sur la première occasion, le capitaine Conor Gallagher, oublié dans la surface de réparation, a permis aux Blues de prendre les devants dans cette rencontre (4e). Le Brésilien Antony qui a commis une faute sur Marc Cucurella en le déséquilibrant dans la surface a offert le but du break pour les Blues (19e). Le penalty a été transformé par le spécialiste Cole Palmer qui a réussi douze penalties sur douze dans sa carrière.





Premier renversement. L'erreur terrible de Moises Caicedo, qui a permis à Alejandro Garnacho de réduire l'écart (34e), a retourné la tendance en faveur des Red Devils. Quelques minutes plus tard, les hommes d'Erik Ten Hag égalisaient sur une tête de Bruno Fernandes (39e).





Palmer en sauveur

Au retour des vestiaires, Antony s'est rattrapé de la faute commise dans la surface en première période. Le Brésilien a enveloppé un centre parfait, arrivé dans la course de Garnacho qui a mis sa tête et envoyé le ballon hors d'atteinte du portier adverse Petrovic (67e).

Manchester United pensait tenir sa victoire mais Palmer en a décidé autrement. Le jeune attaquant de 21 ans a d'abord guidé les siens vers l'égalisation, sur penalty, après un contact léger de Diogo Dalot sur Madueke (90e +10). Puis, sur un dernier corner, Palmer a tenté sa chance en tirant une frappe puissante dans les cages d'André Onana, malheureusement déviée du torse par McTominay (90e+11). Chelsea a repris le dessus mais a surtout tout renversé.





Malgré la défaite, Manchester United reste sixième au classement du Championnat mais se laisse distancer par Tottenham, cinquième et placé pour l'Europe. Chelsea, quant à lui, enchaîne un sixième match sans défaite et se place désormais dixième.