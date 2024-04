Clubs dirigés par des politiques : la hantise permanente du revers de la médaille





Le sujet est au cœur des débats. La chute du régime de Macky Sall risque d’avoir des répercussions sur le fonctionnement des clubs tels l'As Pikine et Guédiawaye FC dirigés par des responsables politiques du régime sortant. Ce sont des interrogations légitimes. Certains craignent une contre performance des équipes avec notamment des divergences pouvant voir le jour entre les politiques et les supporters. En tout cas, l'avenir de ces clubs est plus qu' incertain.





« Les dirigeants politiques impliqués dans la gestion des clubs pourraient être tentés d'utiliser leur position pour promouvoir leurs propres agendas politiques, au détriment de l'équité. Cette manipulation politique peut fausser la course au succès sportif. La politique et le sport ne sont pas compatibles à mon avis », tranche ce fervent supporter Pikinois





L’expérience a montré que depuis belles lurettes, le sport est utilisé comme un outil politique au Sénégal, sa crédibilité en souffre. Mais lorsque la politique s'en mêle, les valeurs fondamentales du sport sont compromises. Conséquence, les supporters développent moins de sentiment d’amour pour leur club. Cela peut aller même jusqu’à ternir l’image du sport en général.





« Notre club est dirigé par un responsable du régime sortant maintenant la question qu'on se pose est-ce que le président parviendra à payer normalement les salaires ? C'est une équation qui mérite une réflexion. Cela peut avoir un impact psychologique sur les joueurs. Bientôt la saison tire à sa fin. Et espérons qu'ils vont tenir le haut du pavé », aborde un supporter.





Face à ces défis, il est impératif de séparer la politique et le sport. Une gestion efficace des clubs sportifs est essentielle pour préserver la viabilité économique à long terme des équipes selon un supporter qui souhaite se prononcer sous le couvert de l'anonymat. « Les sportives doivent veiller à ce que les décisions prises dans le domaine sportif soient dans l'intérêt général, plutôt que pour servir des intérêts politiques particuliers. Certains dirigeants sont devenus présidents juste pour être célèbres », argumente-t-il.





La politisation du sport présente de sérieux risques pour la stabilité financière des équipes. La viabilité des clubs doit reposer sur le pilier de la promotion de la bonne gouvernance et de l’éthique. En définitive, il faut une indépendance vis-à-vis des agendas politiques.