Euro-2024: Marcus Rashford absent de la pré-liste de l'Angleterre









L'ailier Marcus Rashford, auteur d'une saison décevante avec Manchester United, ne figure pas dans le groupe élargi de l'Angleterre pour la préparation à l'Euro-2024 dévoilé mardi par le sélectionneur des vice-champions d'Europe, Gareth Southgate.





L'attaquant de 26 ans aux 60 sélections, cadre habituel des Three Lions, sort d'une saison ratée durant laquelle il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, loin des performances réalisées l'année précédente (30 buts et 10 "assists").