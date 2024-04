Europe : Seny Dieng convoité par des clubs anglais et espagnols









Le gardien de but sénégalais du club anglais de Middlesbrough (D2, Championship), Seny Dieng, est convoité sur le marché des transferts.

En effet, des écuries de Premier League anglaise et de la Liga espagnole l'ont dans leur ligne de mire.





Âgé de 29 ans et comptant 6 sélections avec les Lions, Seny est sous contrat avec Middlesbrough jusqu'en 2027.





Cette saison a vu le dernier rempart de Middlesbrough briller avec neuf clean-sheets en 29 matches, témoignant de sa fiabilité entre les poteaux. Et depuis son arrivée au club l'été dernier, il ne cesse d'attirer les regards des clubs de l'élite anglaise, notamment Newcastle United et Crystal Palace, sans oublier Ipswich Town, le leader actuel de Championship. Le FC Séville serait également intéressé par le talent du gardien sénégalais.





Will Still, son ancien entraîneur aux Queens Park Rangers (QPR), a reconnu les qualités de Dieng, soulignant son potentiel à s'intégrer dans une équipe de Premier League.





Cependant, la question subsiste quant à son rôle potentiel au sein d'une équipe de haut niveau, que ce soit comme titulaire ou doublure.





À 28 ans, Dieng a déjà démontré sa capacité à être un pilier solide dans les buts, ayant disputé tous les matches de la saison de Championship avec QPR et enregistré 9 clean-sheets.