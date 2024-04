Everton : Gana Guèye dans le doute

En 2022, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye avait fait son come-back à Everton, club anglais où il a évolué entre 2016 et 2019 après un passage au Paris Saint Germain (PSG).



A en croire Walf Quotidien, le Lion est dans le dur car écrit Football Insider, repris par le quotidien d’information, « alors que son contrat expire en juin prochain, le joueur de 34 ans n’a toujours pas été convié par ses dirigeants. »



D’après la source, les Toffees hésitent même à activer la clause de prolongation d’un an. La raison : « Guèye a été un élément clé du dispositif de Sean Dyche alors qu’ils luttent une fois de plus contre la relégation. Mais, avec leurs difficultés financières persistantes, on pense que Everton pourrait désormais prendre des mesures pour retirer le gros salaire (61 millions de francs CFA, par semaine) de l’international sénégalais même en cas de maintien en Premier League ».