Fodé Doussouba : La légende oubliée de la lutte sénégalaise

Fodé Doussouba était un véritable mastodonte. Mesurant 1m90 pour 150 kilos, lors de son arrivée au Sénégal en 1958, le lutteur originaire du Fouladou a rapidement conquis le cœur des amateurs de ce sport en impressionnant par sa force et son talent inégalé. Il a été révélé par l’ancien Grand Serigne de Dakar, El Hadji Bassirou Mareme Diop. Pour la petite histoire, ce dignitaire dakarois était un grand promoteur. Il est d’ailleurs le premier à avoir déboursé un montant de 1 000 000 de francs pour un combat au début des années 70.





Une somme qui peut paraître dérisoire au vu des cachets exorbitants dans l’arène sénégalaise. Pour revenir à Fodé Doussouba, dès ses débuts, il a surclassé ses adversaires locaux. Demba Thiaw a été sa première victime. À son actif, ses proches dénombrent une centaine de combats pour 0 défaite ou presque. Visiblement lassés de le voir gagner à chaque reprise et voulant mettre fin à sa suprématie, des personnes partent à l’extérieur du pays pour lui trouver un adversaire de taille. Ces promoteurs décident alors de faire de nouveau appel à Demba Thiaw pour une revanche en 1959. Selon plusieurs sources, il s’agit de l’unique défaite de Fodé Doussouba. Mais selon ses proches, durant le combat, Demba Thiaw se contentait de fuir. Et c'est en le pourchassant que Fodé Doussouba aurait trébuché et son genou aurait touché le sol.