Football National 1 (18ème journée): L’As Kaffrine remporte son duel contre Olympiques Zig

AS Kaffrine a arraché une victoire cruciale dans la course au titre en s'imposant 1-0 contre Olympique de Zig. Le seul but de la rencontre, a été inscrit par le capitaine intrépide Lamine Mbaye, suffisant pour assurer les trois points.