GLOSPORTS ouvre une école de football payante pour les enfants de 4 à 15 ans

Une école de football à caractère payant, c'est ce que propose GLOSPORTS pour les jeunes, garçons et filles, âgés entre 4 et 15 ans. Après deux journées de portes ouvertes le 20 et le 21 avril prochain, l'académie va démarrer ses activités.



"Chers sportifs, chers parents d'enfants, GLOSPORTS, en sus de son Académie de sports, vous propose une école de football au profit des enfants de 4 à 15 ans filles et garçons à caractère payant. Les enfants seront assurés par GLOSPORTS qui mettra à leur disposition aussi un kit sportif (ensemble maillot, culotte, bas, sac, etc.). Ces exigences sont incluses dans les frais d'inscription. Les techniques et tactiques de jeu seront élaborées autant que les anticipations et tant d'autres astuces. Une formation solide pour une réussite avérée", lit-on sur un communiqué de l'académie.



Les frais d'inscription sont fixés à 35 000 Fcfa et la mensualité à 30 000 Fcfa. "Au programme : Samedi 20 avril et dimanche 21 avril, journée porte ouverte sur les activités de GLOSPORTS de 7 h à 12h et 14h à 19h - camp gratuit et les parents sont priés d'accompagner leurs enfants. Le 22 avril : démarrage des inscriptions et démarrage des entraînements. Pour la suite, les frais sont les suivants : Inscription : 35 000 F . Mensualité : 30 000 F. Les places limitées", ajoute l'académie.