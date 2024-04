Gris Bordeaux : «Birame Soulèye Diop a parlé comme un s…»

Le nouveau ministre de l’Énergie, Birame Soulèye Diop, continue d’essuyer les critiques pour avoir déclaré que les nouvelles autorités ne parraineraient ni combats de lutte ni tournois de football. La plupart des réactions et les plus virulentes proviennent d’acteurs de l’arène.



L’une des dernières porte la signature du président de l’Association des lutteurs en activité, Gris Bordeaux, repris par Source A. Le troisième «Tigre de Fass» ne décolère pas : «Il a parlé avec beaucoup d’arrogance. Il faut qu’il comprenne qu’il y a une différence entre le discours d’un militant et celui d’un responsable. Il faut éviter de se faire des ennemis à chaque fois qu’on doit prendre la parole.»



Gris Bordeaux estime que le timing de la déclaration de Birame Soulèye Diop est mal choisi. «Même s’il ne veut pas être le parrain d’un combat de lutte, il n’a pas besoin de le dire ouvertement. C’est un énorme problème de communication», pointe le Fassois. Qui martèle : «Il a parlé comme un simple militant. Un ministre de la République ne doit pas agir comme ça. Un ministre n’est pas n’importe qui. […] Beaucoup de pays ont connu le développement grâce notamment au sport.»