Guédiawaye football club : l’ancien DG condamné à la prison ferme et à verser la somme de…

Le verdict est tombé dans l’affaire opposant le Guédiawaye football club (GFC) et son ancien directeur général Ibrahima Dieng. Statuant en matière correctionnelle, le tribunal de Pikine/Guédiawaye a reconnu ce dernier coupable d’abus de confiance et l’a condamné à six mois de prison ferme pour abus de confiance. Il devra en sus verser au club de la banlieue 180 millions de francs CFA en guise de réparation du préjudice subi.



«Cette décision du juge correctionnel de Pikine/Guédiawaye est assortie d’une contrainte par corps», renseigne les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi.



Le GFC avait porté plainte contre Ibrahima Dieng en 2023, l’accusant d’avoir détourné les fonds issus du transfert en Chypre de son joueur Mamadou Sané. Le montant en jeu était estimé à 165 millions de francs CFA.