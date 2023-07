Kang In Lee au PSG, c'est officiel

Le PSG a annoncé ce samedi, l'arrivée de Kang In Lee, qui s'engage avec le club de la capitale jusqu'en 2028. Le milieu offensif portera le numéro 19. "C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est l'un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde, a déclaré Lee Kang-In sur le site du club. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure."