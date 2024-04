Ligue 1 - 19e journée : Génération Foot inflige au Jaraaf sa première défaite de la saison

Le Jaraaf de Dakar a concédé son premier revers de la saison. Il a fallu attendre la 19e journée pour voir le club le plus titré du pays connaître sa première défaite de la saison. Et c’est signé Génération Foot, par 1-0. C’est l’international U17 Idrissa Guèye qui a marqué le but de la victoire des siens.





Cette défaite arrive au plus mauvais moment dans la course au titre pour les hommes du président Cheikh Seck qui comptent désormais cinq points de retard sur Teungueth FC (1er, 37 pts).