Ligue 1/ 20ème journée : Jaraaf/ Casa, le classique national, Diambars / Stade de Mbour, le derby de la peur

La Ligue 1 joue ce week-end sa 20ème journée et elle sera marquée par le choc entre le Jaraaf (2ème, 32 pts) et Casa Sport (10ème, 20 pts). Cette rencontre s’annonce comme un choc plein d’enjeux. Si le Jaraaf, qui a concédé sa première défaite de la saison lors de la journée précédente, voudra se reprendre pour continuer à mettre la pression sur le leader Teungueth FC (1er, 37 pts), le Casa Sport qui reste deux défaites d’affilée ne peut pas lui se permettre un nouveau revers. Première au classement, Teungueth FC qui reste sur deux victoires consécutives, rend visite à l’US Gorée (7ème, 27 pts). Un match très intéressant entre un leader qui veut consolider sa première place et une équipe insulaire qui veut gagner ce match pour monter sur le podium. Troisième au classement, Guédiawaye FC (3ème, 32 pts) accueille l’US Ouakam (9ème, 22 pts). Les Crabes de Guédiawaye FC, qui restent sur 12 matchs sans défaite, veulent continuer sur leur lancée pour mettre la pression sur Teungueth FC. Toutefois, Guédiawaye FC doit se méfier de l’US Ouakam qui veut ramener un résultat positif de ce déplacement difficile. Au stade Mawade Wade, la Linguère accueille Génération Foot. Les deux équipes, qui sont dans le ventre mou du classement, ont besoin de points pour s’éloigner de la zone de relégation. Au stade Lat Dior, la Sonacos (6ème, 27 pts) reçoit l’AS Pikine (4ème, 29 pts). Les Diourbelois, qui restent sur deux victoires à l’extérieur face au Casa Sport, auront à cœur d'enchaîner un deuxième succès à domicile. Une mission qui s’annonce difficile, puisque les banlieusards restent sur une victoire face à l’US Gorée. Dans le bas du classement, Diambars, dernier du classement, accueille Stade de Mbour, avant-dernier. Cette rencontre s’annonce comme le derby de la peur entre deux équipes de la petite côte en grande difficulté. Les deux équipes, qui n’ont pas encore gagné de match dans la phase retour, n’auront pas droit à l’erreur dans ce match. Premier non relégable, Jamono Fatick (12ème, 16 pts) sera l’hôte de Dakar Sacré Cœur (5ème, 27 pts). Les Fatickois, qui restent sur deux matchs nuls encourageants, veulent repartir de la capitale avec un résultat positif.





Ligue 1 : Programme 20ème journée Samedi 13 avril 2024





Stade Lat Dior 16 h 30 : Diambars / Stade de Mbour





Stade Djighaly Bagayokho 16 h 30 : US Gorée/ Teungueth FC





Stade municipal de Ngor 16 h 30 : Dakar Sacré Cœur / Jamono Fatick





Dimanche 14 avril





Stade municipal de Ngor 16 h 30 : Jaraaf / Casa Sport





Stade Mawade Wade 16 h 30 : Linguère/ Génération Foot





Stade Amadou Barry 16 h 30 : Guédiawaye FC/ US Ouakam