Ligue 1 Sénégal : Le coup de gueule de Djibril Fall (coach Génération Foot) sur l'état des pelouses





Impliqué dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, Génération Foot a concédé un match nul et vierge face à la Linguère de Saint-Louis, au stade Mawade Wade. Lors de cette rencontre, Idrissa Guèye, l'attaquant de GF et des espoirs du Sénégal, s'est gravement blessé en se fracturant la jambe.





Après la rencontre, l'entraîneur des Grenats, Djibril Fall, a lancé un coup de gueule contre l'état de la pelouse. "J’ai beaucoup d’amertume quand je regarde le terrain là. Est-ce que ceux qui programment les matchs et gèrent le football viennent regarder les matchs et voient les terrains ? On nous interdit de jouer à Deni Birane Ndao et on joue sur des pelouses comme ça", a pesté l'entraîneur du club actuellement classé 11e dans des propos rapportés par Wiwsport.





Pour l'entraîneur, la pelouse du stade de Saint-Louis a joué un rôle dans la blessure d'Idrissa Guèye. "Là, on vient de perdre un élément très important (Idrissa Guèye). Il est blessé, il a été plâtré et l’état du terrain y a contribué. On ne peut pas pratiquer du football professionnel dans ces conditions. Ce n’est pas le match nul qui m’agace, mais bien l’état du terrain qui a contribué à sa blessure", a ajouté le technicien.