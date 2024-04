Ligue des champions d'Afrique : L'Espérance de Tunis complète le carré d'as

Le carré d'as des demi-finales de la Ligue des Champions d'Afrique de la CAF est désormais connu. Après les qualifications du tenant du titre, Al Ahly, des Mamelodi Sundowns et du TP Mazembé, l'Espérance de Tunis a complété le quatuor en éliminant l'ASEC Mimosas aux tirs au but (4-2) après un temps réglementaire qui s'est soldé par un score de 0-0. Tout comme lors du match aller à Tunis, l'Espérance et l'ASEC ont une nouvelle fois fait match nul lors du match retour à Abidjan. Il a donc fallu recourir à la séance fatidique des tirs au but pour départager les deux équipes. Dans cet exercice, les Tunisiens se sont montrés plus efficaces en marquant 4 penalties contre 2 à leurs adversaires.