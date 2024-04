Ligue1 -19e journée : As Pikine bat l'Us Gorée

L'AS Pikine triomphe dans un match tendu contre l'US Gorée lors de l'ouverture de la 19e journée de la Ligue 1 professionnelle au stade Alassane Djigo. Avec un score final de 1-0, l'AS Pikine a assuré sa victoire grâce à un coup franc direct magistral de Mignane Diouf en deuxième période. La tension était palpable sur le terrain alors que les deux équipes se battaient pour chaque pouce de terrain.







Cependant, c'est l'AS Pikine qui a su saisir sa chance et empocher trois points précieux. Ce triomphe offre à l'équipe une bouffée d'air frais dans la course , renforçant ainsi sa position dans le classement de la Ligue 1. La performance de Mignane Diouf, avec son but décisif montre son influence sur le jeu et sa capacité à changer le cours des événements